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دونالد يواجه تهما خطيرة في محاكم فيدرالية

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دونالد ترامب يواجه تهما خطيرة في محاكم فيدرالية دونالد يواجه تهما خطيرة في محاكم فيدرالية

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10:28 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

واشنطن - (بي بي سي

رفع عضو ديمقراطي بارز في الكونجرس، دعوى قضائية فيدرالية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، متهمًا إياه بتحريض مؤيديه على الاعتداء على الكونجرس الأمريكي في 6 يناير.

وتشمل القضية المرفوعة من قبل بيني طومسون رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب محامي ترامب، رودي جولياني، ومجموعات اليمين المتطرف، "براود بويز" و"حراس القسم"، وتتهمهم بتحريض الحشود على تعطيل التصديق على نتائج الانتخابات باستخدام القوة والترهيب والتهديد. ونفى محامو ترامب في وقت سابق أنه حرض على أعمال شغب.

واكتفى ترامب بعد تبرئته في مجلس الشيوخ الذي كان يحاكمه لدوره في أعمال العنف التي جرت في 6 يناير في مبنى الكابيتول، بإصدار بيان.

وأكد أن "حركة لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" ستزدهر، إلا أنه لم يكشف عن استراتيجيته للأشهر المقبلة. ولم يُعلن بعد عن عقد أي مؤتمر صحفي للرئيس السابق .

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