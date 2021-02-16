أخبار عاجلة

بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
رمــز العـدالـة..!! -
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية -
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هطول أمطار غزيرة على مراكز وقرى شمال ينبع.. والفرصة مهيأة للمزيد

Print
هطول أمطار غزيرة على مراكز وقرى شمال ينبع.. والفرصة مهيأة للمزيد هطول أمطار غزيرة على مراكز وقرى شمال ينبع.. والفرصة مهيأة للمزيد
"المدني" طالب بتوخي الحيطة وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول

هطول أمطار غزيرة على مراكز وقرى شمال ينبع.. والفرصة مهيأة للمزيد

تشهد مراكز وقرى شمال محافظة ينبع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب - جعلها الله أمطار خير وبركة - حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

وتفصيلاً، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال

بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال

"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين

"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين

بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك

بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك

"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل

"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل

شبكة عيون الإخبارية