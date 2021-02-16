★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينج، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن، موضحًا أن بلاده تعمل على زيادة الضغوط على القيادات الحوثية.

وقال ليندركينج، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إنه على الحوثيين وقف هجومهم على مأرب والعودة إلى المفاوضات، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على دفع الحل السياسي للأزمة السياسية.

وتابع أن على الحوثيين وقف هجماتهم على السعودية، مشددًا على حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

وأشار إلى أن بلاده لن تسمح باستهداف السعودية، وأنه يجب تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها.

وقال إنه التقى بعدد من المسؤولين السعوديين واليمنيين واتفقوا على ضرورة إنهاء النزاع اليمني.

ولفت إلى أن إيران تلعب دورًا سلبيًا في اليمن، مؤكدًا أن دور طهران في تسليح الحوثيين ليس خفيًا.