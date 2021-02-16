هطول أمطار غزيرة على مراكز وقرى شمال ينبع.. والفرصة مهيأة للمزيد

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"المدني" طالب بتوخي الحيطة وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول

تشهد مراكز وقرى شمال محافظة ينبع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب - جعلها الله أمطار خير وبركة - حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

وتفصيلاً، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.