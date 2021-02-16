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البيت الأبيض: أول مكالمة بين بايدن وقادة الشرق الأوسط ستكون مع نتنياهو

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البيت الأبيض: أول مكالمة بين بايدن وقادة الشرق الأوسط ستكون مع نتنياهو البيت الأبيض: أول مكالمة بين بايدن وقادة الشرق الأوسط ستكون مع نتنياهو

مصراوي Masrawy

09:48 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

وكالات

أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن أول مكالمة سيجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة من الشرق الأوسط ستكون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول التقليل من تأثير المكالمة الهاتفية الأولى له كرئيس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى لا تمثل المكالمة دعما لنتنياهو قبل انتخابات الكنيست المقررة في 23 مارس.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين في حزبين سياسيين إسرائيليين على اتصال بمسؤولي إدارة بايدن القول إن الإدارة تشعر بالقلق من إعطاء انطباع بالتدخل في الانتخابات المقبلة، أو أن يحاول نتنياهو الترويج للمكالمة من أجل كسب نقاط سياسية.
وأوضح المصدران أن الأمر الدقيق الذي يحرص بايدن على إيصاله هو أنه "لا توجد علاقة خاصة مع نتنياهو".

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