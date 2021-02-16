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الجزائر تتسلم نحو مليون جرعة من لقاحات كورونا قبل نهاية فبراير

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الجزائر تتسلم نحو مليون جرعة من لقاحات كورونا قبل نهاية فبراير الجزائر تتسلم نحو مليون جرعة من لقاحات كورونا قبل نهاية فبراير

مصراوي Masrawy

09:44 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الجزائر - (أ ش أ)

كشف عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري أن بلاده ستحصل على 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني وبين 700 ألف و800 ألف جرعة في إطار مجموعة "كوفاكس" للقاح المضاد لفيروس "كورونا" بحلول نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال بن بوزيد، في تصريحات اليوم الثلاثاء، بمجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان) إن "الرئيس عبد المجيد تبون أوفى بوعده المتعلق باقتناء اللقاح خلال شهر يناير 2021 "، داعيا المواطنين إلى الإقبال على التلقيح للعودة إلى الحياة الطبيعية.

ودعا وزير الصحة الجزائري وسائل الإعلام والشركاء الاجتماعيين للتعاون مع وزارته من أجل توعي أكبر قدر من المواطنين بأهمية التلقيح، واصفا التعبئة الاجتماعية الفعالة بأنها أهم الخطوات لضمان نجاح حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا".

وأشار إلى أن ستستلم 9 ملايين جرعة من اللقاح في إطار المعهد الأفريقي للوقاية من الأوبئة التابع للاتحاد الأفريقي بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.

وكانت الجزائر قد استلمت بالفعل خلال شهر يناير الماضي جرعات من اللقاح الصيني ولقاح أسترازينكا وبدأت عملية التطعيم للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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