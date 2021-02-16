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"نيويورك تايمز": محاكمة زعيمة ميانمار بدأت سرًا وانتهت قبل وصول الدفاع للمحكمة

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"نيويورك تايمز": محاكمة زعيمة ميانمار بدأت سرًا وانتهت قبل وصول الدفاع للمحكمة "نيويورك تايمز": محاكمة زعيمة ميانمار بدأت سرًا وانتهت قبل وصول الدفاع للمحكمة

مصراوي Masrawy

09:43 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن زعيمة ميانمار المخلوعة أونج سان سو تشي، مثلت أمام المحكمة عبر مؤتمر دون علم محاميها، حيث تواجه رسومًا إضافية لم يتم الإعلان عنها سابقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكمة المغلقة بدأت سرًا ولم يكن محامو الزعيمة والرئيس المخلوع يو وين مينت على علم بما كان يحدث وعندما وصلوا إلى المحكمة بعد ظهر الثلاثاء كان كل شيء قد انتهى في أقل من ساعة.

وتواجه أونج سان سو تشي - التي أطيح بها في استيلاء على السلطة قبل أسبوعين - والرئيس المخلوع تهمًا غامضة يمكن أن تلقي بهما في غياهب السجن لمدة ست سنوات وثلاث سنوات على التوالي.

وتتهم سو تشي بانتهاك قيود الاستيراد بعد العثور على أجهزة اتصال لاسلكية ومعدات أجنبية أخرى في الفيلا الخاصة بها، كما تم اتهامها بمخالفة قانون إدارة الكوارث الطبيعية من خلال التفاعل مع حشد خلال جائحة ، وهي تهمة لم يتم الكشف عنها علنًا من قبل، كما جرى اتهام الرئيس بخرق قيود قانون إدارة الكوارث الطبيعية.

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