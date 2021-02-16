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الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة (صورة أقمار صناعية)

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الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة (صورة أقمار صناعية) الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة (صورة أقمار صناعية)

مصراوي Masrawy

09:54 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية والقاهرة ومناطق من الوجه البحرى والدلتا وشمال وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئة في منشور لها على الفيسبوك، أن السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة.

وتتعرض بداية من اليوم الثلاثاء لمنخفض جوي قبرصي يتمركز بالقرب من الجزر اليونانية ومع مرور الوقت يتعمق بسبب التيارات القطبية الباردة، ويتسبب في نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة وأمطار متفاوتة الشدة.

وحذرت الهيئة من تخفيف الملابس الشتوية خلال هذه الفترة، مطالبة بمتابعة النشرات والتحذيرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس تفصيليا.

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