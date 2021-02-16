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درة تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

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درة تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها درة تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

مصراوي Masrawy

09:50 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتبت-شيماء مرسي

شاركت الفنانة درة متابعيها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي" إنستجرام".

وتحرص الفنانة درة على مشاركة جمهورها من وقت لآخر عددا من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت الفنانة درة بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستاناً باللون الأسود، ويتميز بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة العيون السموكي مع أحمر شفاه باللون الأحمر.

وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم ومجموعة أساور، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

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مصراوي Masrawy

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