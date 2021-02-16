الحريري: لن أتنازل عن موقفي برفض الثلث المعطل

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جي بي سي نيوز :- أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في مؤتمر صحافي، في الذكرى 16 لاغتيال والده رفيق الحريري، أنه لن يتنازل عن رفضه للثلث المعطل في تشكيلته الحكومية.

وقال الحريري إنه "بعد 14 جولة تشاور ومحاولات إيجاد الحلول مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قدمت له اقتراح تشكيلة، من 18 وزير اختصاصيين، غير حزبيين، قادرين أن ينفذوا كفريق متكامل، الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت، وإعادة الأمل للبنانيين، من دون أن تضم الثلث المعطل، وهي صيغة تعني ثلث عدد وزراء الحكومة يتحكمون بقراراتها".

ورفض الحريري اتهامه بالاعتداء على حقوق المسيحيين، وقال "حقوق المسيحيين هي ببساطة حقوق اللبنانيين. حقوقهم وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، ووقف الكارثة التي ترميهم كلهم مسيحيين ومسلمين على دروب التعتير والهجرة. حقوقهم بالإصلاحات، بتغيير طريقة العمل، حقوقهم بتدقيق جنائي بالبنك المركزي وبكل المؤسسات والإدارات والوزارات".

وقال الحريري: "أتابع زياراتي العربية لحشد الدعم للبنان، ولترميم العلاقات العربية لانطلاق الحل وتشكيل الحكومة، لأن لا مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي".

وشدد الحريري في الذكرى الـ16 لاغتيال والده على أن مسلسل الاغتيالات في لبنان يجب أن يتوقف و"سيتوقف وإلا هناك مشكل كبير في البلد".

المصدر: RT