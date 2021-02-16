أخبار عاجلة

بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
رمــز العـدالـة..!! -
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية -
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الحريري: لن أتنازل عن موقفي برفض الثلث المعطل

Print
الحريري: لن أتنازل عن موقفي برفض الثلث المعطل الحريري: لن أتنازل عن موقفي برفض الثلث المعطل

جي بي سي نيوز :- أكد رئيس اللبنانية المكلف سعد الحريري في مؤتمر صحافي، في الذكرى 16 لاغتيال والده رفيق الحريري، أنه لن يتنازل عن رفضه للثلث المعطل في تشكيلته الحكومية.

وقال الحريري إنه "بعد 14 جولة تشاور ومحاولات إيجاد الحلول مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قدمت له اقتراح تشكيلة، من 18 وزير اختصاصيين، غير حزبيين، قادرين أن ينفذوا كفريق متكامل، الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت، وإعادة الأمل للبنانيين، من دون أن تضم الثلث المعطل، وهي صيغة تعني ثلث عدد وزراء الحكومة يتحكمون بقراراتها".

ورفض الحريري اتهامه بالاعتداء على حقوق المسيحيين، وقال "حقوق المسيحيين هي ببساطة حقوق اللبنانيين. حقوقهم وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، ووقف الكارثة التي ترميهم كلهم مسيحيين ومسلمين على دروب التعتير والهجرة. حقوقهم بالإصلاحات، بتغيير طريقة العمل، حقوقهم بتدقيق جنائي بالبنك المركزي وبكل المؤسسات والإدارات والوزارات".

وقال الحريري: "أتابع زياراتي العربية لحشد الدعم للبنان، ولترميم العلاقات العربية لانطلاق الحل وتشكيل الحكومة، لأن لا مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي".

وشدد الحريري في الذكرى الـ16 لاغتيال والده على أن مسلسل الاغتيالات في لبنان يجب أن يتوقف و"سيتوقف وإلا هناك مشكل كبير في البلد".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على فواتير الكهرباء لصالح الإذاعة والتليفزيون

الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على فواتير الكهرباء لصالح الإذاعة والتليفزيون

الحريري يبحث مع أمير قطر تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.. فيديو

الحريري يبحث مع أمير قطر تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.. فيديو

رئيس الحكومة الليبية يؤكد سعيه لاستمرار التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة

رئيس الحكومة الليبية يؤكد سعيه لاستمرار التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة

شبكة عيون الإخبارية