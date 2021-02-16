أخبار عاجلة

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية -
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد -
أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السودان: مجلس الشركاء يجيز أولويات الجديدة قريبًا

Print
السودان: مجلس الشركاء يجيز أولويات الحكومة الجديدة قريبًا السودان: مجلس الشركاء يجيز أولويات الجديدة قريبًا

مصراوي Masrawy

09:22 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

السودان - (أ ش أ)

أكد مجلس الوزراء السوداني، أن الانتقالية المُشكلة حديثا، متفقة على خمس أولويات سيتم إجازتها خلال اليومين القادمين في اجتماع مجلس شركاء الفترة الانتقالية، موضحا أنه عقب إجازة هذه الأولويات سيتم تحويلها إلى برنامج عمل مفصل عبر القطاعات المختلفة لمجلس الوزراء.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، إنه خلال فترة قريبة جداً سيتم نشر البرنامج بأهداف محددة وجداول زمنية وجهات تنفيذه، حتى يكون الشعب السوداني على إطلاع به ومراقب للحكومة الانتقالية.

وتناول مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، أولويات عمل الحكومة الانتقالية للمرحلة المقبلة، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لأعضاء المجلس، وصلاحيات واختصاصات وسلطات وحدات الجهاز التنفيذي المختلفة بعد الهيكلة الجديدة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى إفادة من رئيس اللجنة الوزارية لإيجاد معالجات للضائقة المعيشية، وإفادة من رئيس اللجنة الوزارية لاحتواء ومعالجة الأحداث الأمنية الجارية في الولايات.

وأوضح وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، أن الاجتماع ركز على مناقشة قضية المعيشة والقضية الأمنية، مبينا أنه تمت متابعة الإجراءات المتخذة مؤخراً من قبل اللجنة المكونة، من مجلس الوزراء لتوفير الاحتياجات اللازمة للسودان من القمح لفك الضائقة الموجودة في دقيق القمح، كما تمت مراجعة مسألة الوقود والغاز والكهرباء، واتخذت اللجنة الوزارية عددا من المعالجات، تتم متابعتها عبر وزارة الطاقة من أجل فك الاختناق الحالي بأسرع فرصة ممكنة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير عن مشروع تعديلات في قانون الإتجار بالبشر، قدمه وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وتمت مراجعة التعديلات توطئة لعرضها على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإقرارها.

وأضاف أن مجلس الوزراء استمع إلى عرض من وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، حول زيارة وزير الدولة للشئون الأفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، مضيفا أن الزيارة في غاية الأهمية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع المملكة العربية ، حيث توجد مناقشات بناءة لتعاون اقتصادي وسياسي مثمر بين البلدين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال

بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

شبكة عيون الإخبارية