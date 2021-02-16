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الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على التصديق على خطة التحفيز الاقتصادي الأخيرة

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الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على التصديق على خطة التحفيز الاقتصادي الأخيرة الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على التصديق على خطة التحفيز الاقتصادي الأخيرة

مصراوي Masrawy

09:03 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

بروكسل - (د ب أ)

حثت الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة على التصديق على "قرار الموارد الخاصة" الموجود ضمن خطة التحفيز الاقتصادي الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي رسميا قبل أيام لمواجهة تداعيات جائحة المستجد، باعتبار هذه الخطوة ضرورية من أجل بدء صرف أموال الخطة للدول المستفيدة منها.
وعقب اجتماع كونفرانس مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي قال جواو لياو وزير مالية البرتغال الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه يأمل أن تصدق كل الدول الأعضاء على الخطة بحلول أبريل المقبل، مشيرا إلى أن 6 دول فقط هي التي صدقت عليها حتى الآن.
وقال الوزير البرتغالي "نريد تنفيذ الخطط التي ستساعد المواطنين والشركات في هذه الأزمة".
كانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد أقرت في الأسبوع الماضي بشكل نهائي خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 5ر672 مليار يورو (815 مليار دولار) بهدف تمويل الاستثمار والإصلاحات في الاتحاد.
ولكي تتدفق هذه الأموال إلى اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي تحتاج الدول الأعضاء إلى التصديق على "قرار الموارد الخاصة" وهو قانون يتيح للمفوضية الأوروبية اقتراض الأموال من الأسواق لتمويل الخطة.
كان نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس قد أكد الحاجة إلى التصديق السريع على القانون وقال "اعتقد أننا متفقون على أنه كلما كان أسرع كان أفضل"، موضحا أنه إذا تم التصديق على القانون بسرعة كافية ستتمكن المفوضية من بدء اقتراض الأموال من الأسواق وتوفيرها للدول الأعضاء المحتاجة إليها.

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