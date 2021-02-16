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إيران تخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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إيران تخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران تخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مصراوي Masrawy

09:02 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

فيينا - (د ب أ)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران ستخفض تعاونها مع مفتشي الوكالة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وكانت الوكالة، قالت قبل أسبوع، إن إيران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي الموقع في ٢٠١٥ والمعروف باسم "خطة العمل المشتركة" حسبما ذكرت "فرانس برس".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اعتبر في تصريحات صحفية السبت الماضي، أن عودة واشنطن للاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات إيرانية أمريكية جديدة، مشيرًا إلى أن "مماطلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعودة للاتفاق النووي تعود لظروف داخلية تعيشها أمريكا".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، من أن إيران قد تفصلها بضعة أشهر عن صنع المواد اللازمة لامتلاك سلاح نووي، مجددًا استعداد بلاده للعودة للاتفاق النووي في حال عادت إيران للالتزام به، بالمقابل وصف نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الشرط الأمريكي بأنه بلا معنى، ومنتقدًا ما وصفه بمحاولة إدارة الرئيس الحالي جو بايدن التهرب من إرث إدارة سلفه دونالد فيما يتعلق بالاتفاق.

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