جنوب أفريقيا تمنح الاتحاد الأفريقي لقاح كورونا عقب فشله في منع السلالة المتحورة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب أفريقيا- (أ ش أ):

قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستمنح جرعاتها من لقاح (أكسفورد/أسترازينيكا)، إلى الاتحاد الأفريقي بعد إلغاء استخدامها بسبب مخاوف بشأن فعاليتها.

وعلقت البلاد طرح اللقاح، الذي كان من المفترض بدء استخدامه في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن وجدت دراسة أن اللقاح فشل في منع المرض الخفيف والمتوسط الناجم عن السلالة المتحورة المكتشفة في جنوب أفريقيا.

وقال وزير الصحة زويلي مخيزي لبرلمان البلاد "الجرعات التي اشتريناها عُرضت على الاتحاد الأفريقي لتوزيعها على تلك الدول التي أعربت بالفعل عن رغبتها في الحصول على المخزون.. لن يكون هناك أي أموال مهدرة أو إجراءات غير مثمرة ".

وحصلت جنوب أفريقيا الأشد تضرراً بالوباء في القارة على مليون جرعة من اللقاح من معهد مصل الهند، ومن المقرر أن تتلقى شحنة إضافية قدرها 500 ألف جرعة، لكن جنوب أفريقيا استقرت الآن على لقاح (جونسون آند جونسون) الذي لم تتم الموافقة عليه بعد.