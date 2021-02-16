أخبار عاجلة

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية -
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد -
أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد إقالته من الشرقية بأسبوعين.. زكريا الخطيب مديرا لأوقاف المنوفية​

Print
بعد إقالته من الشرقية بأسبوعين.. زكريا الخطيب مديرا لأوقاف المنوفية​ بعد إقالته من الشرقية بأسبوعين.. زكريا الخطيب مديرا لأوقاف المنوفية​

مصراوي Masrawy

09:22 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الشيخ زكريا الخطيب بمنصب مديرا لأوقاف المنوفية، بعد أسبوعين من إقالته من منصب مدير أوقاف الشرقية.

ويعد تكليف الشيخ زكريا الخطيب بمنصب وكيل أوقاف المنوفية، خلفا للشيخ أحمد عبد المؤمن الذي يبلغ السن القانونية للمعاش في ال٢١ من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يتسلم الشيخ زكريا الخطيب مهام عمله وكيلا لوزارة الأوقاف بالمنوفية، الأحد المقبل.

في الوقت نفسه، نظمت مديرية أوقاف المنوفية، الأحد، حفلا لتكريم الشيخ أحمد عبد المؤمن مدير المديرية، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، بحضور مديري الإدارات ووكيل المديرية ومدير الدعوة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

شبكة عيون الإخبارية