الحزم يسقط بفخ التعادل .. وهجر يواصل التعثر .. والعدالة يتغلب على الثقبة

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في افتتاح منافسات الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان

فرط الحزم بنقطتين ثمينتين في سباقه نحو الصعود لدوري المحترفين بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه الطائي (3-3) في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن منافسات الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

يتصدر الحزم جدول الترتيب بـ 53 نقطة, وبفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه "الفيحاء والجبلين" وأضاف الطائي نقطة لرصيده ليرتقي للمركز الخامس برصيد 35 نقطة.

مباريات اليوم

أُقيمت اليوم الثلاثاء خمس مباريات من الجولة 21 حيث واصل هجر تعثره وهذه المرة بخسارته على ملعبه من ضيفه فريق أحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الرابع، في حين رفع أحد رصيده إلى 28 نقطة بالمركز التاسع، وكسب عرعر ضيفه الجيل بهدف دون رد على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد (عرعر) ورفع عرعر رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر وما قبل الأخير بينما توقف رصيد الجيل عند 27 نقطة بالمركز العاشر .

وتغلب العدالة على مضيفه الثقبة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الثامن في حين تجمد رصيد الثقبة عند 23 نقطة بالمركز الرابع عشر، وحقق البكيرية فوزًا ثمينًا على ضيفه النهضة بثنائية نظيفة وضعته بالمركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة بينما تجمد رصيد النهضة عند النقطة 26 بالمركز الحادي عشر.

مباريات الأربعاء

تستكمل منافسات الجولة غدًا بخمسة لقاءات، حيث يستضيف الدرعية نظيره الساحل على ملعب نادي الرياض، ويلاقي الفيحاء نظيره الكوكب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل الشعلة ضيفًا على نجران على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ويلتقي الجبلين مع ضيفه جدة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (حائل)، وفي ختام مباريات الجولة يستضيف الخليج نظيره النجوم على ملعبه في سيهات.