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استغاثة أم وتحرك أمني.. كيف تعاملت الشرطة مع واقعة عقر كلبين لطفل بكرداسة؟

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استغاثة أم وتحرك أمني.. كيف تعاملت الشرطة مع واقعة عقر كلبين لطفل بكرداسة؟ استغاثة أم وتحرك أمني.. كيف تعاملت الشرطة مع واقعة عقر كلبين لطفل بكرداسة؟

مصراوي Masrawy

09:13 م الثلاثاء 16 فبراير 2021


كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي مديرية أمن الجيزة ملابسات إصابة طفل بمنطقة الرأس نتيجة حالة عقر تعرض لها من قٍبل كلبين بمركز كرداسة.

أول أمس الأحد، حضرت ربة منزل إلى ديوان قسم شرطة كرداسة طالبة الإبلاغ عن أمر هام يتعلق بطفلها "مؤمن خالد".

أمام أحد الضباط قالت السيدة إنها منحت طفلها مبلغا ماليا لشراء متطلبات المنزل من محل قريب إلا أنها فوجئت بعودته بعد دقائق مصابا بأماكن متفرقة خاصة الرأس؛ نتيجة تعرضه لحادث عقر من كلبين بتحريض من مالكهما.

واتهمت والدة الطفل المصاب شابًا بالتسبب في إصابته، لاسيما أنه أصيب بصدمة نفسة إلى جانب آلام الإصابة.

وأششارت الأم إلى أن الكلبين ملك زوج شقيقة المشكو في حقه، وأنه ترجل بالكلبين في الشارع بدعوى الاستعراض ولدى مشاهدته الطفل صاحب الـ"6 سنوات" يسير في الشارع أمر الكلبين "كاتش كاتش".

وجرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى قصر العيني، وخضوعه لتدخل جراحي عاجل من قبل طاقم الأطباء ووضعه تحت الملاحظة الدقيقة.

على الفور، وجه العقيد محمد عرفان مفتش فرقة شمال أكتوبر، بسرعة ضبط الشاب المشكو في حقه. وتم إيفاد مأمورية تحت إشراف الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، تمكنت من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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