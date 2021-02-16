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شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء

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شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلا للنيابة العامة

شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تباهي شخصين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل فناء منزل بأحد الأحياء السكنية، وتوثيق ذلك ونشره دون اكتراث لسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.

وأبان أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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