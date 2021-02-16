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"جامعية صامطة" تنظم ورشة عمل حول استخدام "التطبيقات المجانية بالتعليم الإلكتروني"

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"جامعية صامطة" تنظم ورشة عمل حول استخدام "التطبيقات المجانية بالتعليم الإلكتروني" "جامعية صامطة" تنظم ورشة عمل حول استخدام "التطبيقات المجانية بالتعليم الإلكتروني"
تضمنت التعريف بكيفية إنشاء فصل افتراضي وضبط إعداداته والتسجيل المباشر للمحاضرات

نظمت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة ممثلة بوحدة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات ورشة عمل بعنوان "استخدام التطبيقات المجانية المساعدة بالتعليم الإلكتروني" عبر تطبيق zoom حيث استهدفت أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتأتي الورشة ضمن البرامج التدريبية المقدمة من وحدة التعليم الإلكتروني وتقنية التعليم بالكلية بالتعاون مع عمادة التعليم الإلكتروني.

وتفصيلاً، هدفت الورشة إلى التعريف بضبط إعدادات الميكروسوفت "التيمز" وتحميله وكيفية إنشاء فصل افتراضي وضبط إعداداته وطريقة التسجيل المباشر للمحاضرات أون لاين إضافة إلى كيفية إنشاء وإرسال الواجبات ومشاركة الملفات، وحصر قوائم الحضور وطريقة إنشاء الاختبارات من خلال نماذج التيمز، كما تميزت الورشة بالتطبيق العملي والتمارين وفي نهاية الورشة تم إعداد اختبار قبلي للحضور ثم اختبار بعدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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