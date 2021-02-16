​الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح للهيكل.. ننشر أبرز المعلومات عنه

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد دخول السيد المسيح الهيكل اليوم 15 فبراير، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى في الكنيسة القبطية.. وينشر مصراوي أبرز المعلومات عنه في النقاط التالية:

1- عيد دخول المسيح الهيكل هو المرة الأولى التي دخل فيها السيد المسيح إلى الهيكل، فبعد ختانه في اليوم الثامن بعد ثلاثة وثلاثين يوما حسب شريعة موسى، أي بعد أربعين يوما من ولادته، صعد يوسف النجار ومريم العذراء إلى أورشليم وقدماه إلى الهيكل.

2- بدخول السيد المسيح إلى الهيكل تحققت أمنية سمعان الشيخ لذا حمله على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرتا خلاصك (لو 2: 29).

3- سمعان الشيخ هو أحد السبعين شيخا الذين ترجموا التوراة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية في مصر بأمر حاكمها بطليموس، فلما وصل إلى آية "ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل" (إشعياء 7 : 14) داخله الشك قائلا: أنه مستحيل أن تلد عذراء، فأراد إن يكتب كلمة " فتاة" عوض كلمة عذراء ولما تألم في داخله لهذه الترجمة غير الصحيحة ، أعلن له الله في رؤيا أنه لا يري الموت قبل أن يري مسيح الرب المولود من العذراء، وعاش نحو ثلاثمائة سنة حتى حمل السيد المسيح على ذراعيه، وفي نفس اليوم تذكار وفاة هذا الشيخ.

4- تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تذكار هذه المناسبة في أكثر من مرة؛ ففي دورة الحمل في القداس الإلهي يلف الكاهن الحمل في لفائف من كتان ويرفعه فوق رأسه مع الصليب ويدور حول المذبح دورة واحدة كأنه يشارك سمعان الشيخ حمل المسيح والدوران به مسبحا وممجدا. وكذلك في كل دورة حول المذبح وقبل أن يقرأ الإنجيل، كما تذكر الكنيسة هذه الحادثة في إنجيل صلاة النوم وكأنها تحث أولادها أن يحملوا المسيح في قلوبهم في نهاية اليوم مرنمين مع سمعان الشيخ: "أطلق يا سيدي عبدك بسلام ". كما تذكر الكنيسة حادثة دخول المسيح إلى الهيكل في صلاة سر المعمودية والتسبحة والتماجيد.