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فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة

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فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة

مصراوي Masrawy

01:06 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

باريس - (د ب أ)

أصدرت وكالة الأمن الإلكتروني الوطنية الفرنسية، مساء الاثنين، تقريرًا يسرد تفاصيل عن اكتشاف هجمات قرصنة كبرى على العديد من مؤسسات البلاد في السنوات الماضية.

وأفادت الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات، بأن الهجمات وقعت بين عامي 2017 و2020 ونُفذت عبر برنامج المراقبة "سنتريون".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن البرنامج نفسه تستخدمه وزارة العدل بجانب عدد من الشركات الفرنسية الكبيرة.

وذكر التقرير أن الهجمات تُذّكر بالأنشطة السابقة التي قامت بها مجموعة القرصنة الإلكترونية "ساندوورم" التي يشتبه في ارتباطها بجهاز الاستخبارات الروسي.

ومع ذلك، لم يتهم التقرير صراحة ، لكنه يركز على المنهج الفني للهجمات.

وقالت الوكالة: "لقد تضرر مزودو تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي من تلك الحملة". ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى.

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