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مصراوي Masrawy

مصر - (أ ش أ)

أكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، أن إعادة انتخاب مصر مُقرراً للجنة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام يعكس دور مصر النشط في حفظ السلام سواء من حيث حجم مُشاركاتها، العسكرية والشرطية.

وأشار إلى أن مشاركة مصر النشطة في عمليات حفظ السلام تجعلها في المرتبة السابعة من بين كبريات الدول المساهمة بقوات، أو من حيث إسهامها الفاعل في تطوير مفاهيم وسياسات حفظ السلام.

جاء ذلك تعقبيًا على إعادة انتخاب مصر اليوم خلال افتتاح أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات حفظ السلام في دورتها لعام 2021.

وأكد السفير إدريس، في بيان مصر أمام اللجنة، أهمية الدور النبيل لحفظة السلام مُثمنًا تضحياتهم الغالية من أجل إحلال السلام في العالم المضطرب، كما تقدم بتحية إجلال وإعزاز للأرواح الطاهرة لشهداء حفظ السلام، مشيرًا إلى أن ذكراهم ستظل حاضرة في القلوب والعقول.

كما أعرب عن القلق إزاء ما شهدته الفترة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في عدد ضحايا حفظ السلام نتيجة أعمال عدائية، مُشددًا على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لضمان التأمين الملائم لقوات حفظ السلام فضلاً عن محاسبة مُرتكبي تلك الأعمال المُشينة.

ولفت السفير إدريس إلى تداعيات جائحة "كوفيد-19" التي طالت عمليات حفظ السلام، وضاعفت من صعوبات وتعقيدات بيئات حفظ السلام، وثمن جهود الأمم المتحدة التي ساهمت في الحد من انتشار الإصابات في الميدان، والاستجابة الفعالة للحالات المصابة.

وأكد أهمية المشاورات الجارية حول تطعيم حفظة السلام ضد فيروس كورونا، مُشيرًا إلى ضرورة ضمان النفاذ السريع والعادل والمنصف للقاح لصالح جميع حفظة السلام دون تمييز.

واستعرض السفير إدريس كذلك الأولويات المصرية التي تضمنت تعزيز أمن وسلامة حفظة السلام، وتعزيز الترابط والتكامل بين حفظ وبناء السلام لاسيما في إطار رئاسة مصر الحالية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلم، ودعم المقاربة الشاملة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام وفقاً للرؤية التي تضمنتها "خارطة طريق القاهرة"، وتأكيد أولوية الحلول السياسية للنزاعات وضرورة تبني عمليات حفظ السلام استراتيجيات سياسية واضحة ومحددة زمنياً، وزيادة المُشاركات النسائية في حفظ السلام، وتعميق الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في حفظ السلام.