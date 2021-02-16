أخبار عاجلة

سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" -
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري -
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد -
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ" -
"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا -
مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​الزراعة: غرفة عمليات لتخفيف تأثير موجة الطقس السيئ على المزارعين

Print
​الزراعة: غرفة عمليات لتخفيف تأثير موجة الطقس السيئ على المزارعين ​الزراعة: غرفة عمليات لتخفيف تأثير موجة الطقس السيئ على المزارعين

مصراوي Masrawy

12:35 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزراعين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف أثارها السلبية عليهم.

ووجّه الوزير قيادات الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشكلات الفورية التي تواجه المزراعين والمربين.

وأكد جاهزية معدات جهاز تحسين الأراضي والزراعة الآلية للتعاون مع كافة أجهزة الدولة، للتعامل مع المياه في حال سقوط أمطار غزيرة.

كما وجّه أيضًا مركز البحوث الزراعية وقطاعات الوزارة بالتعاون الدائم مع الفلاحين والمزارعين وإصدار التوصيات اللازمة والإجراءات الوقائية لتخفيف أي أضرار، مضيفًا أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الرقم الساخن
15500 أو 19561.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

شبكة عيون الإخبارية