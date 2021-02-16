أخبار عاجلة

سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" -
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري -
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد -
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ" -
"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا -
مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الإنجيلية يهنئ "اللاهوت الإنجيلية" لاعتمادها من المجلس الأوروبي

Print
رئيس الإنجيلية يهنئ "اللاهوت الإنجيلية" لاعتمادها من المجلس الأوروبي رئيس الإنجيلية يهنئ "اللاهوت الإنجيلية" لاعتمادها من المجلس الأوروبي

مصراوي Masrawy

12:24 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والذي تتبعه الكلية، على الاعتماد الرسمي مِن المجلس الأوروبي للتَّعليم اللاهوتي European Council for theological Education (ECTE) لبرامج الكلية المختلفة.

وقال رئيس الإنجيلية: "نشعر بفخر عظيم لهذا الصرح التعليمي الكبير، والذي يسعى دائمًا إلى تحقيق أعلى مستويات الارتقاء الأكاديمي بمقاييس عالمية، من أجل إعداد قيادات مؤهلة على أعلى مستوى لاهوتي وأكاديمي، لخدمة الكنيسة والمجتمع في والعالم العربي".

تقوم كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة بدور تعليمي رائد، لعدد كبير من القسوس والخدام وقيادات المجتمع لجميع القطاعات المختلفة، من خلال عدد من البرامج المتخصصة. كما تعتبر كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة من أعرق مؤسسات التعليم اللاهوتي بالشرق، والتي تأسست عام 1863.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

شبكة عيون الإخبارية