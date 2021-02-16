الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل

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مصراوي Masrawy

وكالات

وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشأن استهداف مطار اربيل.

وذكرت خلية الأعلام الأمني العراقي في بيان بحسب وكالة الانباء العراقية (واع) أون القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الاثنين، ما أسفر عن إصابة عددًا من الأشخاص.

وتبنت جماعة تطلق على نفسها "سرايا أولياء الدم" القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان بالعراق، حسبما ذكرت فضائية "الحدث".

وزعمت الجماعة أنها أطلقت ٢٤ صاروخًا لاستهداف مطار أربيل ومحيطه من منشآت بها قوات للتحالف الدولي لمحاربة داعش وقوات أمريكية.

بدوره أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مقتل مقوال أمريكي وإصابة ٦ آخرين بينهم جندي أمريكي.

وأكد التحالف الدولي، مقتل مقاول مدني، وإصابة جندي أمريكي و5 متعاقدين، إثر قصف صاروخي غير مباشر على قوات التحالف في أربيل.

وقال المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي، إن "تقارير أولية عن سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل الليلة.. قُتل مقاول مدني واحد، وأصيب 5 متعاقدون مدنيون وجرح جندي أمريكي واحد".

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان بالعراق، أعلنت عن إصابة 3 أشخاص بينهم حارس لقنصلية أجنبية في أربيل، إثر القصف الصاروخي الذي استهدف المدينة، ومطار الدولي شمالي العراق.

وقالت وزارة الصحة في إقليم كردستان، في بيان، اليوم الاثنين "ثلاثة جرحى إثر سقوط الصواريخ التي استهدفت أربيل هذا اليوم، الأول حارس لإحدى القنصليات في منطقة وزيران بأربيل، والثاني مواطن سوري، والثالث مواطن من ‎أربيل حالته خطرة".

وأعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق، الاثنين، عن تعرض مطار أربيل الدولي، شمالي العراق، لقصف صاروخي.