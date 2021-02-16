أخبار عاجلة

سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" -
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري -
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد -
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ" -
"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا -
مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل

Print
الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل

مصراوي Masrawy

12:19 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

وكالات

وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشأن استهداف مطار اربيل.

وذكرت خلية الأعلام الأمني العراقي في بيان بحسب وكالة الانباء العراقية (واع) أون القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الاثنين، ما أسفر عن إصابة عددًا من الأشخاص.

وتبنت جماعة تطلق على نفسها "سرايا أولياء الدم" القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان بالعراق، حسبما ذكرت فضائية "الحدث".

وزعمت الجماعة أنها أطلقت ٢٤ صاروخًا لاستهداف مطار أربيل ومحيطه من منشآت بها قوات للتحالف الدولي لمحاربة داعش وقوات أمريكية.

بدوره أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مقتل مقوال أمريكي وإصابة ٦ آخرين بينهم جندي أمريكي.

وأكد التحالف الدولي، مقتل مقاول مدني، وإصابة جندي أمريكي و5 متعاقدين، إثر قصف صاروخي غير مباشر على قوات التحالف في أربيل.

وقال المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي، إن "تقارير أولية عن سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل الليلة.. قُتل مقاول مدني واحد، وأصيب 5 متعاقدون مدنيون وجرح جندي أمريكي واحد".

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان بالعراق، أعلنت عن إصابة 3 أشخاص بينهم حارس لقنصلية أجنبية في أربيل، إثر القصف الصاروخي الذي استهدف المدينة، ومطار الدولي شمالي العراق.

وقالت وزارة الصحة في إقليم كردستان، في بيان، اليوم الاثنين "ثلاثة جرحى إثر سقوط الصواريخ التي استهدفت أربيل هذا اليوم، الأول حارس لإحدى القنصليات في منطقة وزيران بأربيل، والثاني مواطن سوري، والثالث مواطن من ‎أربيل حالته خطرة".

وأعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق، الاثنين، عن تعرض مطار أربيل الدولي، شمالي العراق، لقصف صاروخي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

شبكة عيون الإخبارية