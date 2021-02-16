قتلى وجرحى بانفجار مفخخة في مدينة الراعي السورية

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جي بي سي نيوز :- قالت وسائل إعلام سورية السبت، إن انفجارا وقع في مدينة الراعي شرقي حلب، أدّى إلى مقتل شخصين على الأقل، وإصابة نحو 8 آخرين بجروح.

وذكر ناشطون إعلاميون في ريف حلب، أن الانفجار ناجم عن ركن سيارة مفخخة وسط سوق شعبي، مع وجود أنباء غير مؤكدة عن إلقاء القبض على المتسبب.

وتخضع مدينة الراعي إلى سيطرة فصائل المعارضة، وتقع بالقرب من الحدود السورية مع تركيا ، وفق "عربي21 " .

وبث ناشطون مشاهد تظهر آثار الانفجار الضخم الذي وقع في الراعي، مع مسارعة عناصر الدفاع المدني لإنقاذ الجرحى.

وتشهد مناطق فصائل المعارضة تفجيرات بين الحين والآخر، تستهدف غالبيتها مناطق تجمع المدنيين، وهو ما يدفع المعارضة لاتهام النظام السوري، والمليشيات الكردية بالوقوف خلفها.