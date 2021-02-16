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مصادر: قطار إزالة المخالفات يصل إلى منطقة الأربعين بالجيزة

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مصادر: قطار إزالة المخالفات يصل إلى منطقة الأربعين بالجيزة مصادر: قطار إزالة المخالفات يصل إلى منطقة الأربعين بالجيزة

مصراوي Masrawy

12:11 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

أكدت مصادر مطلعة في محافظة الجيزة، وصول قطار الإزالات ورفع المخالفات إلى منطقة الأربعين، وامتداد شارع ترسا، وكانت آخر الإزالات هدم فيلا قديمة آيلة للسقوط، تقع قبيل بداية شارع المنصورية.

وفي ذات السياق، أعلنت محافظة الجيزة إغلاق كوبري ترسا الحالي كليًا في الاتجاهين لمدة شهر، ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الثلاثاء، حتى صباح الاثنين الموافق 15 مارس المقبل، للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة الكوبري، واستحداث كوبري سيارات جديد على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عمل التحويلات المرورية اللازمة، بالشكل التالي:

- حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبري ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارًا اتجاه شارع محمد سالم ثم استكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينًا في اتجاه شارع عثمان محرم، واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين.

- أما حركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير في اتجاه كوبري ترسا وشارع ترسا فتقوم بالسير يمينًا بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الأهرام ثم الدوران والعودة بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية، ثم الدوران مرة أخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينًا في اتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا.

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