"دفاع البرلمان" تكرّم وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في مواجهة الفكر المتطرف

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

كرَّمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، وحضور اللواء أحمد العوضي وكيل اللجنة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في تحصين المنابر من الدخلاء وغير المؤهلين، ومواجهة الفكر المتطرف، ودوره في تأهيل وتدريب الأئمة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في التأليف والترجمة والنشر، وجهوده في تفعيل دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي.

وأشادت اللجنة بإصدارات وزارة الأوقاف المتميزة في هذا المجال، وعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في مكافحة التطرف ونشر صحيح الدين، بما يسهم في تحصين المجتمع ولا سيما الشباب ضد محاولات استقطاب الجماعات المتطرفة، مؤكدين أن الوزارة تعد أحد الأعمدة الرئيسية في الحفاظ على الأمن الفكري للمجتمع، مشيدين بالدور الذي تقوم به الوزارة في ذلك.