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بيلوسي: الكونجرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام الكابيتول

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بيلوسي: الكونجرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام الكابيتول بيلوسي: الكونجرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام الكابيتول

مصراوي Masrawy

11:55 م الإثنين 15 فبراير 2021

وكالات
‏أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء الاثنين، عن أن الكونجرس سيشكل لجنة خارجية مستقلة لمراجعة "الحقائق والأسباب" المتعلقة بالهجوم الذي وقع في ٦ يناير الماضي على مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، حسبما ذكرت "رويترز.
وقالت بيلوسي في رسالة إلى المشرعين إن اللجنة ستشكل على غرار لجنة مماثلة عقدت بعد هجوم 11 سبتمبر 2001 على نيويورك والبنتاجون.
وأشارت إلى أن اللجنة ستنظر في "الحقائق والأسباب المتعلقة باستعداد واستجابة شرطة الكابيتول بالولايات المتحدة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية".
وطالبت الكونجرس بتخصيص أموال إضافية لتوفير سلامة الأعضاء وأمن الكابيتول.

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