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1 مارس.. أولى جلسات طعن هاني زادة على حكم رفض عودة مجلس للزمالك

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1 مارس.. أولى جلسات طعن هاني زادة على حكم رفض عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك 1 مارس.. أولى جلسات طعن هاني زادة على حكم رفض عودة مجلس للزمالك

مصراوي Masrawy

11:29 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

حددت المحكمة الادارية العليا، جلسة 1 مارس المقبل لنظر الطعن المقام من هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي السابق، بعد ضمه للطعنين المقاميين من الرئيس السابق للنادي.

وطالبت الطعون بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وقد حملت الطعون الثلاثة أرقام " 28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا.

كما طلب زادة في نهاية طعنه، الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

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