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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان بالعراق، عن إصابة 3 أشخاص بينهم حارس لقنصلية أجنبية في أربيل، إثر القصف الصاروخي الذي استهدف المدينة، ومطار الدولي شمالي العراق.

وقالت وزارة الصحة في إقليم كردستان، في بيان، اليوم الاثنين "ثلاثة جرحى إثر سقوط الصواريخ التي استهدفت أربيل هذا اليوم، الأول حارس لإحدى القنصليات في منطقة وزيران بأربيل، والثاني مواطن سوري، والثالث مواطن من ‎أربيل حالته خطرة".

وأعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق، الاثنين، عن تعرض مطار أربيل الدولي، شمالي العراق، لقصف صاروخي.

وقالت المديرية في بيان، اليوم الاثنين إن "صاروخين سقطا في مطار أربيل الدولي، بينما سقط ثالث خارج المطار".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط جرحى في القصف الصاروخي على مواقع عديدة بمدينة أربيل وضواحيها.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، للحظة سقوط صواريخ على مدينة أربيل شمالي العراق.