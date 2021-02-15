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.. "ستيني" من مركز اللقاحات: ملوك آباء لنا قبل أن يكونوا حكامًا.. وكورونا مثال

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خلال تلقيه الجرعة الثانية منوهًا بحُسن التنظيم والترتيب والخدمات التي وصفها بالمميزة

بالفيديو..

أكد المواطن سعد بن سعيد الهباش القحطاني البالغ من العمر ٦٠ عامًا أن ملوك كانوا -ولا يزالون- آباء لنا قبل أن يكونوا حكامًا، منوهًا بحرصهم على صحة وسلامة المواطن والمقيم على أرض السعودية.. وجائحة كورونا مثال بسيط للتفاني والإنسانية.

جاء ذلك في تصريح وثَّقه المحرر بالصحفية "عبدالله العنزي" للمواطن "الهباش" من مركز تلقي لقاحات كورونا بالرياض اليوم عقب تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشاد "الهباش" بحُسن التنظيم والترتيب، والخدمات التي وصفها بالمميزة من قِبل وزارة الصحة لجميع المستفيدين من اللقاحات بدون تمييز أو استثناء.

ولفت المواطن "الهباش" إلى أن السعودية في أزمة كورونا تميّزت على كثير من الدول المتقدمة والجارة لنا في الإجراءات الاحترازية، وتوفير اللقاحات، وخدمة المرضى والمصابين.. مشيرًا إلى أن قلة أعداد المصابين والوفيات دليل قاطع.

وأشار المواطن سعد الهباش إلى أن المقيم يجد كل تقدير وعناية من القيادة، وكذلك جميع المواطنين يتعاملون معه بكل احترام، بل يقدمونهم على أنفسهم حبًّا لمن يعيش معنا بسلم وأمن وأمان.

واختتم المواطن سعد الهباش تصريحه إلى "سبق" بتقديم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم والرعاية التي يقدمانها لكل المواطنين والمقيمين على أرض السعودية، سائلاً الله أن يديم على السعودية الأمن والأمان، وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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