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محافظ يدمة يلتقي رئيس كتابة العدل بمناسبة تكليفه

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محافظ يدمة يلتقي رئيس كتابة العدل بمناسبة تكليفه محافظ يدمة يلتقي رئيس كتابة العدل بمناسبة تكليفه
استعرض ما توليه القيادة من اهتمام بالقطاع العدلي

محافظ يدمة يلتقي رئيس كتابة العدل بمناسبة تكليفه

التقى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه في المحافظة، الشيخ سلطان بن جابر الظفيري، بمناسبة تكليفه رئيساً لكتابة العدل بالمحافظة.

واستعرض "العنزي" خلال اللقاء، ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من اهتمام ورعاية بالقطاع العدلي، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل الجميع لتسهيل إجراءات العمل وفق تطلعات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ونائبه، التي تسعى لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

من جهته، أعرب "الظفيري" عن شكره وتقديره للمحافظ على توجيهاته ودعمه لجميع أعمال كتابة العدل بالمحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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