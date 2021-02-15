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بهدف توفير الوقود .. "كفاءة" يوصي بإطفاء محرك السيارة أثناء التعبئة

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بهدف توفير الوقود .. "كفاءة" يوصي بإطفاء محرك السيارة أثناء التعبئة بهدف توفير الوقود .. "كفاءة" يوصي بإطفاء محرك السيارة أثناء التعبئة
قال إن تقنيات ناقل الحركة تجعل المحركات الصغيرة تعطي أداءً مماثلاً للكبيرة

بهدف توفير الوقود ..

طالب المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بإطفاء محرك السيارة أثناء تعبئة الوقود أو عند التوقف لفترات طويلة؛ حيث إنه من الأسباب المهمة للتوفير في استهلاك الطاقة.

وتفصيلاً، طالب المركز ضمن عدة رسائل توعوية بالحرص على معرفة وتطبيق محتوى بطاقة الوقود عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة للفئة نفسها واختيار أفضلها توفيرًا للوقود.

وبيّن المركز أن شراء مركبة جديدة يعتمد على عدة أمور منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة .. إلخ، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.

وكانت الإحصاءات الرسمية قد أشارت إلى أن قطاع النقل يستهلك نحو 22 % من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة، يذهب ما يقارب 90 % منها لقطاع النقل البري .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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