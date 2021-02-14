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بايدن يدعو الكونجرس إلى التحرك للحد من تداول الأسلحة النارية

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بايدن يدعو الكونجرس إلى التحرك للحد من تداول الأسلحة النارية بايدن يدعو الكونجرس إلى التحرك للحد من تداول الأسلحة النارية

مصراوي Masrawy

11:33 م الأحد 14 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى التحرك للحد من تداول الأسلحة النارية في البلاد.
وقال بايدن في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد إن هذه الإدارة لن تنتظر أي إطلاق نار جماعي مقبل للتحرك.
وأضاف أنه يدعو الكونجرس إلى سن إصلاحات سليمة في ما يتعلق بالسلاح، مطالبًا في الوقت ذاته بفرض مراجعة سجلات المشترين في كل عمليات البيع، وحظر الأسلحة الرشاشة وشواحن الذخيرة عالية السعة.
واعتبر جو بايدن أنه يجب وضع حد لمصنعي الأسلحة الذين يضعون أسلحة حرب في الشوارع الأمريكية.

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