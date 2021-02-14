الإعانات وتحفيز عودة السائحين.. 5 ملفات لدعم "السياحة" في مواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة آليات دعم القطاع في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وبحسب بيان، يأتي ذلك من منطلق التكامل وتضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والقطاع السياحي.

وناقش الاجتماع، آليات دعم القطاع، وتحفيز عودة السائحين، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع مثل: استمرار إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتى 30 إبريل 2021.

وتواصل الاجتماع، مع محمد سعفان وزير القوى العاملة بشأن التنسيق لصرف الإعانة المقررة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، للدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتطرق اللقاء، إلى التواصل مع وزراء الكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعي بشأن عدد من التسهيلات الخاصة بدعم القطاع السياحي.