أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الإعانات وتحفيز عودة السائحين.. 5 ملفات لدعم "السياحة" في مواجهة كورونا

Print
الإعانات وتحفيز عودة السائحين.. 5 ملفات لدعم "السياحة" في مواجهة كورونا الإعانات وتحفيز عودة السائحين.. 5 ملفات لدعم "السياحة" في مواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

11:36 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة آليات دعم القطاع في ظل تداعيات أزمة .

وبحسب بيان، يأتي ذلك من منطلق التكامل وتضافر الجهود بين والبرلمان والقطاع السياحي.

وناقش الاجتماع، آليات دعم القطاع، وتحفيز عودة السائحين، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع مثل: استمرار إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتى 30 إبريل 2021.

وتواصل الاجتماع، مع محمد سعفان وزير القوى العاملة بشأن التنسيق لصرف الإعانة المقررة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، للدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتطرق اللقاء، إلى التواصل مع وزراء الكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعي بشأن عدد من التسهيلات الخاصة بدعم القطاع السياحي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

شبكة عيون الإخبارية