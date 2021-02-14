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الهلال ينهي علاقته مع "رازفان".. ويكلف "روجيرو" بقيادة الفريق

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الهلال ينهي علاقته مع "رازفان".. ويكلف "روجيرو" بقيادة الفريق الهلال ينهي علاقته مع "رازفان".. ويكلف "روجيرو" بقيادة الفريق

الهلال ينهي علاقته مع

أنهى نادي الهلال علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم الروماني "رازفان"، حيث قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل"إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني "رازفان لوشيسكو"، حيث قدم المجلس شكره وتقديره لـ"رازفان" وطاقمه المساعد على ما قدموه طوال فترة عملهم في النادي، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية.

هذا وقرر مجلس الإدارة تكليف مدرب فريق الهلال لكرة القدم تحت 19 عامًا البرازيلي روجيرو ميكالي" بتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بدءًا من مران الفريق اليوم الاثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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