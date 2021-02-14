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بالأسماء.. حركة تنقلات بين مديري إدارات المرور بالقليوبية

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بالأسماء.. حركة تنقلات بين مديري إدارات المرور بالقليوبية بالأسماء.. حركة تنقلات بين مديري إدارات المرور بالقليوبية

مصراوي Masrawy

10:50 م الأحد 14 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم الأحد، حركة تنقلات بين مديري إدارات المرور في مدن ومراكز المحافظة.

وقال العقيد هشام دياب وكيل الإدارة إن الحركة تضمنت نقل المقدم صلاح حافظ رئيسًا لقسم مرور بنها، والرائد روبير رضا رئيسًا لوحدة مرور الخانكة، والرائد محمد هشام رئيس وحدة التراخيص ببنها، والرائد محمد رئيسًا لوحدة مرور قليوب.

كما تضمنت الحركة نقل النقباء أمين أبو زيد رئيسًا لوحدة مرور طوخ، وأحمد عبدالباقي لوحدة التراخيص بشبرا الخيمة، وهاني حمدي رئيسًا لوحدة مرور القناطر الخيرية، ومحمد محروس رئيسًا لوحدة مرور شبين القناطر، وربيع صلاح رئيسًا لوحدة الفحص الفني بعرب العليقات "النقل"، وأحمد علي عبدالرحمن وحدة الفحص الفني ببنها، وأحمد ياسر لوحدة تراخيص القيادة والفحص الفني بشبرا الخيمة.

وتضمنت الحركة الإبقاء وتجديد الثقة للمقدمون، محمد سعد رئيس أقسام التراخيص بإدارة مرور القليوبية، وسعيد عبدالحليم لوحدة تراخيص عرب التعليقات، ومحمد النوتي رئيس قسم مرور شبرا الخيمة، والرائد صالح أبو غزالة رئيس قسم مرور العبور. ​

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