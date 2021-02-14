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إطلالات اليوم: روبي جريئة.. وهبة مجدي ناعمة

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إطلالات اليوم: روبي جريئة.. وهبة مجدي ناعمة إطلالات اليوم: روبي جريئة.. وهبة مجدي ناعمة

مصراوي Masrawy

06:15 م الأحد 14 فبراير 2021

كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام"

_ كارول سماحة:

ارتدت الفنانة كارول سماحة فستان باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

_ روبي:

طلت الفنانة روبي بتوب باللون الأسود مزود بأكمام شفافة، مع هوت شورت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ هدى المفتي:

تألقت الإعلامية هدى المفتي بفستان قصير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ لقاء الخميسي:

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بتوب باللون الأسود كت وبدون أكمام، مع جيب طويل باللون الأبيض ومزينة بطبعات الورود، وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة وانسيال وخاتم وساعة يد، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

_ نيرمين الفقي:

طلت الفنانة نيرمين الفقي بجامبسوت باللون الأسود،

مزود بأكمام شفافة، وشفاف عند منطقة الصدر، و نسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

_ هبة مجدي:

ارتدت الفنانة هبة مجدي ببالطو باللون الكافيه مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الهافان، وتركت شعرها منسدلا.

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