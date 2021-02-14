بإطلالة أنيقة وسيارة مغطاة بالورد الأحمر.. درة تحتفل مع زوجها ب "الفلانتين"

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة درة متابعيها على موقع تبادل الصور إنستجرام، صورة جديدة خلال احتفالها بعيد الحب مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد.

وظهرت درة في الصورة مع السيارة الجديدة التي أهداها لها زوجها في عيد الحب حيث كتب على السيارة: "happy Valentine's day" وزينها بعدد كبير من الورد الحمراء.

وترتدي في الصورة ملابس كاجوال، حيث ظهرت مرتدية بنطالون أبيض وقميص كحلي، منسقة مهما جاكيت أبيض قصير، معتمدةالشعرالمنسدل.

ونسقت مع الإطلالة نظارة شمسية من أحدث الصيحات، وحقيبة سوداء، منتعلة كوتشي رمادي.