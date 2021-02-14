بإطلالة أنيقة.. يوسف الشريف وزوجته يخطفان الأنظار في الفلانتين

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

شاركت المخرجة إنجي علاء متابعيها مجموعة صور جديدة برفقة زوجها الفنان يوسف الشريف عبر حسابها الشخصي " إنستجرام".

وأطلت المخرجة إنجي علاء بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بلوزة من قماش الحرير مزودة بأكمام طويلة، مع جيب باللون الأسود.

واعتمدت إنجي مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وارتدت إكسسورات مكونة من انسيال وخاتم وحلق، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.

أما الفنان يوسف الشريف ارتدى تيشرت باللون الأسود مع بنطلون وبالطو بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود وساعة يد.