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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
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تحدي يفرضه بايدن.. كيف ستتغير سياسة تركيا مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟

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