4 زيوت ضرورية للعناية بصحة الأظافر وجمالها

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مصراوي Masrawy

تؤمّن الزيوت الأساسيّة عناية مثاليّة بالأظافر وعلاجاً لأصعب مشاكلها. استعينوا بزيت الليمون، زيت الغار الأصيل، زيت السيستوس، وزيت الحبق لتغذية الأظافر وحمايتها من الاصفرار والتقصّف بالإضافة إلى ترميمها وتعزيز نموّها.

عندما تصبح الأظافر رخوة ومتقصّفة، فإن الزيوت الأساسيّة تؤمّن لها كل العناية التي تحتاج إليها، وفق ما ذكر موقع " العربية".

1- زيت الليمون لتبييض الأظافر:

يتمّ استخراج زيت الليمون من قشور هذه الفاكهة. وهو يعمل على تجديد الأظافر، تبييضها، وتقويتها. لتحضير خلطة مبيّضة للأظافر، يكفي إضافة 15 نقطة من زيت الليمون و15 نقطة من زيت الريحان الأخضر إلى 7,5 ملليلتر من زيت الخروع النباتي المعروف بتنشيط إنتاج الكيراتين أي البروتين المكوّن للأظافر. يُنصح بتدليك نقطة من هذا الخليط على كل ظفر وباعتماد هذا العلاج مرة كل يومين، على أن يتمّ تطبيقه خلال الليل كون زيت الليمون ممكنا أن يصبح محسساً لدى التعرّض للشمس بعد تطبيقه.

2- زيت الغار الأصيل لتعزيز نموّ الأظافر:

يتمتع زيت الغار بخصائص مجدّدة تساهم في تنشيط آليّة نمو الأظافر. يُنصح بإضافة 5 نقاط منه إلى 3 ملاعق من زيت الجوجوبا النباتي بعد تسخين هذا الأخير قليلاً في حمام مائي على نار هادئة. على أن يتمّ تغميس الأظافر بهذا الخليط لمدة 5 دقائق ثم تدليكها لبضع دقائق مما يساهم في نفاذه إلى عمق الأظافر والبشرة. يُكرر استعمال هذا الخليط مرتين أسبوعياً.

تجدر الإشارة إلى أن زيت الغار الأصيل ممكن أن يكون مهيّجاً للجلد ولذلك بجب ألا يشكل أكثر من 20 بالمئة من خلطة تتضمّن أيضاً زيتاً نباتياً. يُنصح أيضاً بتجنّب استبداله بزيت الغار الكرزي أو زيت الغار الوردي كونهما سامّين.

3- زيت السيستوس المرمم للأظافر:

يتميّز هذا الزيت بكونه مثالياً في مجال العناية التجميليّة نظراً لفوائده المرمّمة للبشرة والأظافر. لحماية الأظافر من التكسّر والتقصّف، يُنصح بخلط نقطتين من زيت السيستوس و8 نقاط من زيت الإيلانغ إيلانغ الأساسي مع 10 ملليلتر من زيت الجوجوبا الأساسي. يُدلّك هذا الخليط لمدة 5 دقائق على الأظافر 3 مرات أسبوعياً، ولكن تجدر الإشارة إلى أن زيت السيستوس الأساسي لا يناسب النساء الحوامل، كما يُنصح باستعماله تحت إشراف طبّي لدى الذين يعانون من الربو والصرع.

4- زيت الحبق لتمليس الأظافر:

يتميّز زيت الحبق الأساسي بخصائص منشّطة ومقوّية، وهو يعالج الشوائب التي تظهر على سطح الأظافر. يُنصح بخلط 5 نقاط من زيت الحبق الأساسي، 5 نقاط من زيت خشب الورد الأساسي مع 10 ملليلتر من زيت الجوجوبا النباتي. على أن يتمّ تدليك الأظافر مرة أسبوعياً بهذا الخليط حتى زوال الخطوط التي تظهر على الأظافر. وتجدر الإشارة إلى أن زيت الحبق لايناسب الأشخاص الذين يخضعون لعلاج مضاد لتخثّر الدم نظراً لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الميتيلشافيكول.