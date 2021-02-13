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الوزراء: مؤتمر مشترك لعرض آلية امتحانات الترم الأول واستئناف الدراسة

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الوزراء: مؤتمر مشترك لعرض آلية امتحانات الترم الأول واستئناف الدراسة الوزراء: مؤتمر مشترك لعرض آلية امتحانات الترم الأول واستئناف الدراسة

مصراوي Masrawy

07:22 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وبدأ مساء السبت، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وآلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

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