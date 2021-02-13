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"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
"سيسكو" تكشف عن أبرز تهديدات الأمن السيبراني خلال عام 2020
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:50 صباحاً
تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
زرعا أرضهما بالمخدرات.. ضبط 74 شجرة "قنب" بحوزة شقيقين في الشرقية
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
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مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: الأقصر هو أكثر مكان جذبني في مصر
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DMC
السبت 13 فبراير 2021 10:37 صباحاً
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