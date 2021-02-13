تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
زرعا أرضهما بالمخدرات.. ضبط 74 شجرة "قنب" بحوزة شقيقين في الشرقية
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
لليوم الثاني.. إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:48 صباحاً
سمسمية الإسماعيلية.. قصة أشهر آلة فى مدن القناة
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:46 صباحاً
ننشر ضوابط حضور وتقييم طلاب المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:31 صباحاً
وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:31 صباحاً
"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:31 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
مساء dmc - وزير التعليم العالي يعلن استعدادات عودة الدراسة بالجامعات
DMC
DMC
السبت 13 فبراير 2021 10:02 صباحاً
62
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
dmc
مواضيع متعلقة
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الثلاثاء 16/2/2021 | الحلقة الكاملة
DMC
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:01 صباحاً
مساء dmc - فيلم "السرب" نلحمة بطولية حقيقية للقوات الجوية ضد معاقل الإرهابيين في ليبيا
DMC
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:01 صباحاً
مساء dmc - المؤلف عمر عبد الحليم يتحدث عن فيلم "السرب"
DMC
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:01 صباحاً
مساء dmc - مخرج فيلم السرب "أحمد نادر جلال" يتحدث عن كواليس التصوير
DMC
الأربعاء 17 فبراير 2021 10:01 صباحاً
السابق
مصر تستطيع-تصميم مجتمع معماري يمنح المصرية "طيف المقدم" جائزة الأفضل في مسابقة مجتمع العمارة العالمي
التالى
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 6/2/2021
Tweets by @3yonNews