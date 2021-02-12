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خيرية البشلاوي: هناك نجوم كبار يتباهون بما يحققون من إيرادات وليس فن ()

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خيرية البشلاوي: هناك نجوم كبار يتباهون بما يحققون من إيرادات وليس فن (فيديو) خيرية البشلاوي: هناك نجوم كبار يتباهون بما يحققون من إيرادات وليس فن ()

مصراوي Masrawy

11:09 م الجمعة 12 فبراير 2021

(مصراوي):

قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي، إن كل مرحلة لها جمهورها والجمهور كائن حي، وكل مرحلة لها نقادها ومن الممكن أن نكون خبرة في النقد، ولكن هناك معايير للحكم على العمل الفني من حيث النقد والذائقة الفنية من الممكن أن تختلف من جيل إلى جيل آخر ولكن المعيار الفني موجود.

وأضافت البشلاوي، خلال لقائها في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن الذائقة الفنية نحاول فيها بقدر الإمكان معرفة ما يدور في عقول الشباب والعوامل المؤثرة على ذائقتهم الفنية.

وتابعت الناقدة الفنية الكبيرة، النجوم الكبار ممن ظلوا على الساحة معاييرهم أصبحت استهلاكية جداً فمن الممكن أن يتباهي النجم بما يملكه وليس بقيمة ما يقدمه ومن الممكن أن يتباهي بحجم الإيرادات التى حققها وليس بقيمة العمل الذى حقق تلك الإيرادات ولذلك الفن الجيد جيد لكل العصور.

وأكملت الناقدة الفنية الكبيرة، أن الناقد يجب أن يكون دراسًا وقارئ جيد ويجب أن يكون لديه المعايير والأدوات التي يقيم بها العمل الفني، ويستطيع تمثيل المرحلة التي ينقد فيها، موضحة أن كل مرحلة لها مستويات في الإنتاج وخصوصيتها الثقافية في هذه المرحلة.

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كورونا فى

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مصراوي Masrawy

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