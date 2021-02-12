تفاعلاً مع "سبق".. "يا هلا" يناقش قضية حراس أمن مستشفيَيْن بمكة لم يتسلموا رواتبهم

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بعد إضرابهم عن العمل لعدم الاستجابة لمطالبهم

تفاعلت قناة "روتانا خليجية" ممثلة في برنامج "يا هلا" مع ما نشرته "سبق" حول شكوى حراس وحارسات أمن مستشفيَيْن بمكة من عدم تسلُّمهم رواتبهم منذ نحو 3 أشهر.

وفي لقاء مع أحد حراس الأمن قال لبرنامج "يا هلا": "رفعنا شكاوى لوزارة العمل وإمارة منطقة مكة، ولم نتلقَّ أي رد". وأضاف: "لجأنا للإضراب عن العمل بعدما لم نتلقَّ أي استجابة من المسؤولين. ونحن بوصفنا حراس أمن نكلف بفرز حالات كورونا في المستشفى".

وتابع: "‏نخاطب إدارة الشؤون الصحية فيقولون لنا الشركة هي المسؤولة؛ فنتجه للشركة فيقولون لنا إدارة الشؤون الصحية هي المسؤولة!".

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل شكوى الحراس قبل يومين تحت عنوان "حراس وحارسات أمن مستشفيَيْن بمكة بلا رواتب منذ 3 أشهر.. و(الصحة) تعقِّب"، وجاء فيه أن عددًا من حراس وحارسات مستشفيَيْن بمكة المكرمة قد اشتكوا من عدم تسلُّمهم رواتبهم منذ نحو 3 أشهر دون معرفة الأسباب التي حالت دون صرف مستحقاتهم طيلة الأشهر الماضية، بالرغم من أنهم صمام الأمان للمستشفيات في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح المتضررون أنهم لم يجدوا مبررًا لعدم صرف مستحقاتهم، لافتين إلى أنهم بحاجة ماسة، خاصة أن عليهم مستلزمات مالية من إيجار ونحوه، تستدعي صرف مستحقاتهم على وجه السرعة.

وفي رد على استفسار "سبق" قال مدير أحد المستشفيات: "إشارة إلى استفساركم عليه نود الإيضاح أنه تمت مخاطبة الشركة مرات عدة، والرفع لجهة الاختصاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة عن تأخُّر رواتب موظفي الحراسات الأمنية".

وقال: "تم توجيه الشركة بضرورة سرعة تسليم رواتب موظفي الحراسات الأمنية في الشركة المتعاقدة، كما تم تقديم إنذار للشركة لعدم التزامها بذلك".

وأكد حرص الإدارة التنفيذية بالمستشفى على استلام جميع العاملين حقوقهم، سواء متعاقدين أو غيرهم؛ بهدف تحسين بيئة العمل؛ لما في ذلك من انعكاسات على سير العمل والمخرجات.. مضيفًا بأن الموضوع متابَع بشكل مباشر من الإدارة التنفيذية للعمليات بالتجمع الصحي، ومع الجهات المختصة لإنهاء الوضع بشكل عاجل. الحراسات الأمنية مكة المكرمة برنامج ياهلا حراس وحارسات أمن مستشفيَيْن بمكة بلا رواتب منذ 3 شهور.. و"الصحة" تُعقّب