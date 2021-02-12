أخبار عاجلة

فريق "Virdis" من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يفوز بالجائزة الأولى في "تمكنّي" للشابات السعوديات -
رياح سريعة واستمرار توقف حركة الصيد بدمياط -
خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت" -
أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 63.50 دولارًا للبرميل -
للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون -
للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

إطلالة كاجوال لرانيا يوسف في أحدث ظهور.. "بلوزة مشجرة وشنطة صفرا" (صور)

Print
إطلالة كاجوال لرانيا يوسف في أحدث ظهور.. "بلوزة مشجرة وشنطة صفرا" (صور) إطلالة كاجوال لرانيا يوسف في أحدث ظهور.. "بلوزة مشجرة وشنطة صفرا" (صور)

مصراوي Masrawy

03:17 م الجمعة 12 فبراير 2021

كتبت نور جمال

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، صورا جديدة تظهر بها بإطلالة كاجول بـ"الأخضر المشجر".

رانيا ارتدت بلوزة مشجرة من ألوان الأخضر والأصفر والأسود الأبيض، مع بنطال باللون اﻷسود ليبرز رشاقتها وجمالها، وبوت كلاسيك ذو كعب عال وبوز مدبب، وشنطة باللون اﻷصفر.

وفي الإطلالة سندت رانيا يوسف ظهرها على الحائط في جلسة التصوير، وكتبت معلقة على الصور: "افعل ما تستطيع بما تملك في مكانك".

رانيا اعتمدت مكياجاً قوياً ذات ألوان ترابية وروج باللون الموف الفاتح واختارت أن يكون شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وعادة ما تثير الفنان رانيا يوسف الجدل بإطلالاتها، سواء في المهرجانات الفنية أو عبر ما تنشره على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وآخر ما أثارته "يوسف" من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، تصريحاتها حول مفاتنها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس ببرنامج "مع الفارس"، والذي عُرض ليلة رأس السنة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة

من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة

حلقة خاصة باليوم العالمي للاذاعة من مصر داخل اذاعة صوت العرب

حلقة خاصة باليوم العالمي للاذاعة من مصر داخل اذاعة صوت العرب

من مصر | رئيس الإذاعة المصرية نمتلك أكثر من 2200 مسلسل درامي

من مصر | رئيس الإذاعة المصرية نمتلك أكثر من 2200 مسلسل درامي

شبكة عيون الإخبارية