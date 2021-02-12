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في جلسة تصوير جديدة.. "آيتن عامر" تبرز رشاقتها بإطلالة أنثوية

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في جلسة تصوير جديدة.. "آيتن عامر" تبرز رشاقتها بإطلالة أنثوية في جلسة تصوير جديدة.. "آيتن عامر" تبرز رشاقتها بإطلالة أنثوية

مصراوي Masrawy

01:38 م الجمعة 12 فبراير 2021

كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها بمجموعة من الصور لأحدث جلسة تصوير لها، نشرتها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وبدت بإطلالة أنثوية لافتة نالت إعجاب الكثير من محبيها.

وأطلت آيتن عامر، مرتدية فستانا طويلا باللون الرمادي، المطعم بالفضي، بقصة "أوف شولدر" ليبرز جمالها ورشاقتها، كما تميز بتفصيلة الكرانيش التي تبرز أنوثتها، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ باللون الفضي.

وتألقت ايتن عامر، بمكياج جذاب حيث اعتمدت على الألوان الترابية كأيشادو للعيون مع رسمة الأيلاينر التي أبرزت جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه باللون النود.

واختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع قرط لافت باللون الفضي، والخواتم البسيطة.

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

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